Cina: portavoce, accolto con favore accordo su cessate il fuoco per guerra in Iran

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina accoglie con favore l’annuncio delle parti interessate relativo al raggiungimento di un accordo sul cessate il fuoco nel conflitto in Iran, ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning, esprimendo sostegno agli sforzi di mediazione compiuti da Paesi come il Pakistan.
(ITALPRESS).
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