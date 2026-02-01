Cina: polo hi-tech Pechino-Tianjin accelera lo sviluppo coordinato (1)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un dipendente assembla componenti nell’officina della Tianze Electric Power (Tianjin) Co., Ltd. nel Beijing-Tianjin Zhongguancun Tech Town, a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 30 gennaio 2026. In quanto piattaforma chiave di cooperazione tra Pechino e Tianjin per l’attuazione congiunta della strategia nazionale di sviluppo coordinato della regione Pechino-Tianjin-Hebei, il Beijing-Tianjin Zhongguancun Tech Town ha registrato complessivamente 2.060 entità di vario tipo, realizzando nel 2025 un valore di produzione annuo combinato di 1,873 miliardi di yuan, pari a circa 271 milioni di dollari, con una crescita su base annua del 15,62%.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
