In Cina poliziotti robot dotati di intelligenza artificiale dirigono il traffico cittadino

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “Per la vostra sicurezza, si prega di circolare in bicicletta nella corsia non motorizzata”. A dirlo è una voce, richiamando un ciclista che stava sconfinando nella corsia dei veicoli a motore a un incrocio trafficato della città di Wuhu, nella provincia orientale cinese dell’Anhui.

L’avvertimento non proviene da un agente del traffico in carne e ossa ma da un robot umanoide in piedi su un’isola di sicurezza.

Indossando un’uniforme della polizia, un giubbotto riflettente e un berretto bianco, l’agente robot – identificato dal numero di distintivo ‘Intelligent Police Unit R001’ – appare sorprendentemente umano da lontano. La sua eleganza metallica e l’aspetto futuristico lo hanno reso una celebrità locale, con i passanti che spesso si fermano a scattare foto di questa scena futuristica.

“È un nuovo collega in grado di assisterci efficacemente”, dice Jiang Zihao, agente della polizia stradale di Wuhu.

‘Intelligent Police Unit R001’ è integrato con il sistema semaforico della città ed è in grado di eseguire i gesti standard di comando del traffico sincronizzati con il cambio delle luci.

Dotato di telecamere ad alta definizione e di un sistema intelligente di diffusione vocale, il robot utilizza algoritmi di grandi modelli per identificare autonomamente le violazioni del traffico da parte di veicoli non motorizzati e pedoni e impartire avvertimenti.

Oltre a questo servizio, il robot è capace di muoversi autonomamente verso luoghi individuati su comando. Le sue capacità includono anche l’identificazione dei parcheggi irregolari e il monitoraggio stradale in tempo reale.

“Può lavorare 24 ore su 24”, afferma Jiang, osservando che dovrebbe alleggerire il carico di lavoro della polizia, soprattutto durante le ore di punta o in condizioni meteorologiche estreme.

Questo “RoboCop” è l’ultima aggiunta alla crescente flotta cinese di assistenti del traffico dotati di intelligenza artificiale.

Lo scorso anno, diverse città cinesi hanno iniziato a integrare agenti robot nelle attività di polizia quotidiane. A giugno, la città sud-occidentale di Chengdu, nella provincia del Sichuan, ha dispiegato una squadra di poliziotti robot, tra cui robot quadrupedi, su ruote e umanoidi, per pattugliare le strade insieme ai colleghi umani.

A dicembre, un robot per il controllo del traffico è stato messo in servizio anche a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang.

Il dispiegamento di questi robot evidenzia la più ampia spinta della Cina a portare l’intelligenza artificiale e altre tecnologie all’avanguardia nel mondo reale.

Un rapporto del Centro di ricerca per lo sviluppo del Consiglio di Stato prevede che il mercato dell’industria cinese dell’intelligenza incarnata, in forte espansione, raggiungerà i 400 miliardi di yuan (circa 57,1 miliardi di dollari USA) nel 2030 e supererà i 1.000 miliardi di yuan nel 2035

“Solo introducendo i prodotti in scenari di vita reale e raccogliendo dati operativi reali possiamo ottenere una rapida iterazione”, ha dichiarato Zhang Guibing, direttore generale di AiMOGA Robotics, il produttore di ‘Intelligent Police Unit R001’.

Zhang ha aggiunto che i robot dell’azienda sono già stati dispiegati in oltre cento scenari, tra cui accoglienza, pattugliamenti di sicurezza e servizi pubblici.

