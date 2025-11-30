Cina: PMI non manifatturiero è a 49,5 a novembre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’indice dei direttori degli acquisti (PMI) del settore non manifatturiero cinese si è attestato a 49,5 a novembre, in calo di 0,6 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati ufficiali diffusi domenica.

Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una lettura inferiore a 50 indica contrazione.

Il settore dei servizi, influenzato dall’attenuarsi degli effetti della stagione festiva, ha visto il suo indice di attività scendere a 49,5, con una diminuzione di 0,7 punti percentuali rispetto a ottobre, secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica (NBS).

I settori del trasporto ferroviario, delle telecomunicazioni e della radiodiffusione, e dei servizi monetari e finanziari hanno mantenuto una forte crescita, con i loro indici di attività che sono rimasti al di sopra di 55.

L’indice delle aspettative aziendali per il settore dei servizi, sebbene sia sceso leggermente di 0,2 punti percentuali, si è mantenuto a un livello relativamente alto, pari a 55,9, indicando un ottimismo duraturo tra le imprese del settore riguardo alle prospettive future del mercato, secondo il NBS.

L’attività edilizia ha mostrato segnali di ripresa. L’indice di attività del settore delle costruzioni è salito a 49,6 a novembre, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al mese precedente.

I dati del NBS diffusi domenica mostrano che il PMI del settore manifatturiero cinese si è attestato a 49,2 a novembre, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente.

