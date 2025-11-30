Cina: PMI del settore manifatturiero a 49,2 a novembre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’indice dei direttori degli acquisti (PMI) del settore manifatturiero cinese si è attestato a 49,2 a novembre, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati ufficiali diffusi domenica.

Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una lettura inferiore a 50 indica contrazione.

Sia la produzione sia la domanda hanno registrato miglioramenti. Il sottoindice della produzione si è attestato a 50,0, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente – raggiungendo la soglia critica. Sul fronte della domanda, il sottoindice dei nuovi ordini è risultato pari a 49,2, in aumento di 0,4 punti percentuali, secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica (NBS).

Per quanto riguarda i singoli settori, gli indici di produzione e nuovi ordini nei comparti della trasformazione alimentare agricola e della fusione dei metalli non ferrosi si sono collocati nella zona di espansione, indicando un’attività produttiva e una domanda vivaci.

Il PMI delle piccole imprese ha mostrato un forte rimbalzo, attestandosi a 49,1 – in aumento di 2 punti percentuali rispetto al mese precedente e raggiungendo il massimo degli ultimi sei mesi. Il PMI delle grandi imprese si è attestato a 49,3, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre quello delle medie imprese è risultato pari a 48,9, in aumento di 0,2 punti percentuali.

Il manifatturiero high-tech ha continuato a espandersi, con il suo PMI che si è attestato a 50,1 – mantenendosi al di sopra della soglia critica per dieci mesi consecutivi, secondo il NBS.

Le aspettative del mercato sono rimaste stabili con una lieve tendenza al rialzo. Il sottoindice delle aspettative sull’attività di produzione e gestione si è attestato a 53,1, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a ottobre, indicando una maggiore fiducia delle imprese manifatturiere nei recenti sviluppi del mercato.

I dati del NBS diffusi domenica mostrano che il PMI del settore non manifatturiero cinese è stato pari a 49,5 a novembre, in calo di 0,6 punti percentuali rispetto al mese precedente.

