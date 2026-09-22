YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’addetta seleziona zucche presso la Taijin Seed Industry Co., Ltd., nella contea di Pingluo, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui, il 20 settembre 2026. La contea si è affermata come importante polo per la produzione di sementi, grazie all’abbondante luce solare, alle forti escursioni termiche tra giorno e notte e a infrastrutture agricole ben sviluppate. Negli ultimi anni, ha incrementato l’attenzione sulla produzione di sementi di riso e sulla selezione di sementi orticole, creando una filiera integrata che comprende selezione, produzione e commercializzazione. La contea dispone attualmente di circa 80.000 mu (5.333 ettari) di terreni destinati alla produzione di sementi. La produzione annua ha raggiunto circa 21 milioni di chili, generando un valore della produzione superiore a 430 milioni di yuan (circa 64,22 milioni di dollari USA).

-Foto Xinhua-

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