Cina: Peng Liyuan conversa e visita una mostra con la moglie del presidente egiziano

IL CAIRO (EGITTO) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping, ha conversato davanti a una tazza di tè e ha visitato una piccola mostra di prodotti artigianali con Entissar El-Sisi, moglie del presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi.

Peng ha avuto uno scambio cordiale con Entissar sull’amicizia tra Cina ed Egitto e sugli scambi tra i popoli.

L’Egitto vanta una lunga storia e un profondo patrimonio culturale, ha affermato Peng, sottolineando che i raffinati oggetti esposti mettono pienamente in luce la saggezza e la particolare sensibilità estetica del popolo egiziano.

Cina ed Egitto condividono molte affinità culturali, ha dichiarato Peng, auspicando che gli artisti dei due Paesi rafforzino gli scambi e la cooperazione, affinché l’artigianato tradizionale continui a risplendere di rinnovata vitalità attraverso la trasmissione del patrimonio e l’apprendimento reciproco.

(ITALPRESS).