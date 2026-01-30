Cina: Pechino, Museo nazionale ospita mostra sull’Anno del Cavallo (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone osservano un manufatto in una mostra con tema sull’Anno del Cavallo dello zodiaco cinese presso il Museo nazionale della Cina a Pechino, capitale del Paese, il 29 gennaio 2026. La mostra, che presenta oltre 120 pezzi (set) di reperti culturali, aprirà qui il 30 gennaio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

