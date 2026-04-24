PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ricercatore Song Yanlin (il quinto da sinistra), il ricercatore associato Li Huizeng (il primo da destra), il dottor Li Kaixuan (il secondo da sinistra) e altri membri del gruppo posano per delle foto nel laboratorio dell’Istituto di chimica dell’Accademia cinese delle scienze (ICCAS) a Pechino, capitale della Cina, il 20 aprile 2026. Un gruppo di ricerca congiunto ha recentemente compiuto passi avanti nel campo dei metamateriali ottici, aprendo nuove strade per la ricerca sui metamateriali ottici multiscala e per le applicazioni di fotonica su scala micro e nanometrica. Il gruppo, guidato congiuntamente dall’istituto e dalla National University of Singapore, ha proposto un nuovo paradigma per la fabbricazione scalabile di metamateriali ottici, raggiungendo un’ottimizzazione sinergica delle proprietà ottiche e della progettazione strutturale. I relativi risultati sono stati pubblicati mercoledì sulla rivista “Nature”. I ricercatori hanno sviluppato autonomamente un dispositivo di nano-stampa additiva roll-to-roll, una soluzione manifatturiera prima nel suo genere che supera il compromesso di lunga data tra basso costo, produzione su larga scala e personalizzazione dei metamateriali ottici.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).