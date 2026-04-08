Cina: Pechino costruirà 4 nuove zone di vitalità urbana nel periodo 2026-2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pechino intende costruire quattro nuove zone di vitalità urbana nel periodo 2026-2030, secondo il piano di sviluppo della città per il periodo del 15° Piano quinquennale, pubblicato oggi.

Si tratta di una misura chiave per adempiere al ruolo strategico di Pechino come capitale nazionale e ottimizzare la disposizione spaziale della città, secondo il piano.

Le quattro zone saranno realizzate lungo i due assi principali della città – l’asse centrale e il viale Chang’an – nonché lungo le loro linee di estensione, con l’obiettivo di rimodellare le funzioni della città, ha dichiarato un funzionario della Commissione per lo sviluppo e la riforma municipale di Pechino.

Nella parte orientale della città, lungo il Gran Canale, sarà creata una gradevole area sul lungofiume, dove Pechino rafforzerà il recupero delle acque, il patrimonio culturale e il rilancio commerciale, migliorando al tempo stesso le funzioni e la qualità dello spazio sul lungofiume.

Nella parte occidentale sarà realizzato un “salotto urbano” sulla sponda, con “due parchi e un fiume”, che comprenderà il Beijing Garden Expo Park, il parco Shougang e l’area del fiume Yongding. Nella parte meridionale sarà costruito un “asse del futuro” lungo la sezione meridionale dell’asse centrale, dove saranno realizzati il nuovo Museo nazionale di storia naturale della Cina e la sala espositiva sulla pianificazione della capitale. Nella parte settentrionale sarà sviluppata un’area di accoglienza a tema olimpico, con un uso efficiente di vari impianti, strutture e risorse spaziali.

(ITALPRESS).