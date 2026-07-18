Cina: Pan Jianwei vince il premio UNESCO-Russia Mendeleev per le scienze di base

PARIGI (FRANCIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo scienziato cinese Pan Jianwei è diventato venerdì il primo cittadino cinese a ricevere il Premio internazionale UNESCO-Russia Mendeleev per le scienze di base, assegnatogli per i suoi contributi pionieristici alle comunicazioni quantistiche sicure su larga scala e al calcolo quantistico scalabile. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso la sede dell’UNESCO a Parigi.

Secondo l’UNESCO, Pan è uno dei maggiori esperti mondiali di ottica quantistica, comunicazioni quantistiche e calcolo quantistico presso l’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina. Il suo gruppo ha sviluppato il satellite Micius, rendendo possibile la distribuzione di chiavi quantistiche e il teletrasporto quantistico su distanze di migliaia di chilometri, e ha dimostrato il vantaggio computazionale quantistico, trasformando la prospettiva di una rete quantistica globale da teoria a realtà.

Nell’agosto 2016 la Cina ha lanciato il primo satellite quantistico al mondo, il Quantum Experiments at Space Scale (QUESS), soprannominato “Micius” in omaggio a un antico filosofo cinese.

Sulla base del successo del dispiegamento del satellite, negli anni successivi gli scienziati cinesi hanno realizzato la distribuzione di chiavi quantistiche dal satellite a terra e il teletrasporto quantistico da terra al satellite.

L’altro vincitore di quest’anno è il professor Sergei S. Sheiko, George A. Bush Jr. Distinguished Professor di Chimica presso l’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill. Il riconoscimento gli è stato assegnato per i suoi eccezionali contributi alla fisica fondamentale dei polimeri e alla scienza dei materiali.

Istituito nel 2019, il Premio internazionale UNESCO-Russia Mendeleev per le scienze di base promuove il progresso scientifico, l’educazione scientifica e la cooperazione internazionale.

Intitolato a Dmitrij Mendeleev, padre della tavola periodica, il premio viene assegnato ogni anno a due persone per scoperte rivoluzionarie o innovazioni eccezionali nelle scienze di base, con un significativo impatto sociale ed economico, sulla base della raccomandazione di una giuria internazionale composta da sette eminenti scienziati.

(ITALPRESS).