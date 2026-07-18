Cina: 30 milioni di yuan per la ripresa post-disastro a Chongqing

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e la riforma ha annunciato oggi lo stanziamento di 30 milioni di yuan, circa 4,4 milioni di dollari, dal bilancio centrale per sostenere gli interventi urgenti di ripresa dopo una frana verificatasi nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing.

La frana si è verificata venerdì nella contea autonoma di Pengshui Miao e Tujia, causando persone intrappolate e disperse. In seguito all’incidente, la Commissione nazionale per la prevenzione, la riduzione e il soccorso in caso di calamità ha attivato una risposta di emergenza di livello IV per il soccorso dai disastri.

Secondo la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, i fondi saranno utilizzati per il ripristino urgente delle infrastrutture e delle strutture di servizio pubblico nell’area colpita dal disastro.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).