PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz (al centro) parla con Ola Kaellenius (a sinistra), amministratore delegato del gruppo Mercedes-Benz, e Cao Xudong, amministratore delegato dell’azienda tecnologica cinese Momenta, dopo aver sperimentato un sistema pilota di assistenza alla guida urbana e autostradale, sviluppato congiuntamente da Mercedes-Benz e dall’azienda tecnologica cinese Momenta, a Pechino, il 26 febbraio 2026.

