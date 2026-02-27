PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz fotografato durante un test drive su una Mercedes-Benz Classe S di nuova generazione per sperimentare un sistema pilota di assistenza alla guida urbana e autostradale, sviluppato congiuntamente da Mercedes-Benz e dall’azienda tecnologica cinese Momenta, a Pechino, il 26 febbraio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
