PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Venerdì, Pechino ha approvato nuove normative sulla protezione della Grande Muraglia, fornendo norme legislative per la protezione, la gestione, l’utilizzo e l’eredità culturale del tratto della Grande Muraglia situato nella capitale cinese.

Le normative, approvate dal Comitato Permanente del Congresso popolare municipale di Pechino e destinate a entrare in vigore l’1 marzo 2026, definiscono chiaramente l’ambito di applicazione, che include la Grande Muraglia stessa, il patrimonio culturale correlato e l’ambiente circostante.

Inoltre, le normative stabiliscono che dovrebbero essere fatti sforzi per rafforzare il lavoro di protezione coordinato nella regione Pechino-Tianjin-Hebei e all’interno delle regioni e delle città a livello provinciale lungo la Grande Muraglia.

Si tratta della prima normativa dedicata alla protezione della Grande Muraglia in Cina dopo l’entrata in vigore, l’1 marzo di quest’anno, di una revisione della legge sulla protezione dei beni culturali.

La Grande Muraglia a Pechino si estende su sei distretti, ovvero Pinggu, Miyun, Huairou, Changping, Yanqing e Mentougou, è lunga 520,77 chilometri e consiste in 461 sezioni, risalenti dalla dinastia Qi Settentrionale (550-557) alla dinastia Ming (1368-1644). Nel 1987, il tratto di Badaling della Grande Muraglia è stato inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

