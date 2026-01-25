PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Comune di Pechino punta a rafforzare ulteriormente nel 2026 la propria posizione di città cinese con la rete metropolitana più lunga, dando al tempo stesso priorità alla comodità dei pendolari. Lo ha dichiarato domenica il sindaco Yin Yong, presentando il rapporto di lavoro del governo nel corso della sessione annuale dell’Assemblea Popolare Municipale di Pechino.
Lo scorso anno Pechino ha aperto tre nuove linee della metropolitana, aggiungendo 30 chilometri alla rete cittadina. Questo ha portato la lunghezza complessiva delle linee operative della capitale cinese a 909 chilometri, mantenendo il primato come sistema ferroviario urbano più esteso della Cina, si legge nel rapporto.
Yin ha affermato che la città punta ad aggiungere oltre 40 chilometri di nuovi tracciati nel 2026 e ad aumentare la quota di interscambi autobus-metro entro un raggio di 50 metri dal 91% nel 2025 al 93%.
