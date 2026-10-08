Cina: PBOC, ribadito impegno perché il mercato guidi il tasso di cambio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina rimane impegnata affinché le forze di mercato svolgano un ruolo decisivo nella determinazione del tasso di cambio del renminbi (RMB). Lo ha dichiarato oggi la banca centrale del Paese.
La Banca popolare cinese ha sottolineato, in una dichiarazione in cui espone la propria posizione sul tasso di cambio del renminbi, che il Paese adotta un regime di cambio a fluttuazione controllata basato sulla domanda e sull’offerta di mercato, con riferimento a un paniere di valute.
(ITALPRESS).
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