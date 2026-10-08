Tunisia, il ministro degli Esteri rafforza la cooperazione con la Grecia

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia intende rafforzare la cooperazione con la Grecia nei settori economici di interesse comune e facilitare la mobilità dei cittadini tra i due Paesi. Lo ha sottolineato il ministro tunisino degli Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all’estero, Mohamed Ali Nafti, durante un incontro a Tunisi con l’ambasciatrice greca Olga Anagnostopoulou, in occasione della conclusione del suo mandato in Tunisia.

Nafti ha evidenziato l’importanza di intensificare gli scambi di visite ad alto livello e di sviluppare la cooperazione bilaterale nei settori delle energie rinnovabili, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dell’agricoltura, dei trasporti e del turismo, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti, gli scambi commerciali e le partnership tra operatori economici tunisini e greci.

Il ministro ha inoltre sottolineato l’importanza del coordinamento tra i due Paesi nell’ambito dell’Unione europea e delle Nazioni Unite, anche alla luce del ruolo della Grecia come membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu e della sua presidenza dell’organismo nel mese di ottobre. Sul piano della mobilità, Nafti ha ribadito l’impegno tunisino a proseguire i lavori con la parte greca per completare le procedure di riconoscimento reciproco delle patenti di guida e facilitare gli spostamenti dei tunisini tra i due Paesi.

L’ambasciatrice greca ha espresso l’interesse di Atene a proseguire e ampliare le relazioni con la Tunisia e a sviluppare la cooperazione bilaterale in nuovi settori.

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