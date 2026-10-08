Croazia, la mostra di cravatte Talarico fa tappa a Spalato

SPALATO (CROAZIA) (ITALPRESS) – Dopo Fiume, Zagabria e Zara, è stata inaugurata l’8 ottobre a Spalato negli spazi della Galleria Emanuel Vidovic la mostra di cravatte della prestigiosa azienda italiana Talarico, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Croazia Paolo Trichilo, della console onoraria a Spalato Maja Medic, della direttrice dell’ente turistico della Città di Spalato Alijana Vukšic, di rappresentanti della Comunità degli Italiani di Spalato e della Dante Alighieri di Spalato, nonché dell’archeologo Emilio Marin.

La mostra – ideata da Ambasciata d’Italia a Zagabria e Consolato Generale d’Italia a Fiume – celebra il percorso storico dell’accessorio, nato originariamente in Croazia e poi elevato a simbolo globale di lusso, eleganza e artigianalità italiana, di cui il marchio Talarico rappresenta un’eccellenza.

Fin dalle origini, l’impresa ha coltivato la passione per i dettagli e per la qualità, dando vita a un prodotto che oggi rappresenta un’icona autentica del Made in Italy. L’esposizione si inserisce nel quadro dell’ampio ventaglio di attività di promozione del design italiano e del Made in Italy promosse dal Sistema Italia in Croazia e, grazie alla collaborazione con il Museo Civico di Spalato, sarà aperta al pubblico spalatino fino all’8 novembre.

-Foto Ambasciata d’Italia a Zagabria-

(ITALPRESS).