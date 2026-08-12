PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Banca popolare cinese (PBOC), la banca centrale della Cina, ha pubblicato un piano di riforma e sviluppo per il periodo 2026-2030, definendo disposizioni di lavoro volte ad accelerare la costruzione di una nazione dotata di un settore finanziario solido e a migliorare il sistema bancario centrale.

Il piano prevede l’adozione di misure per “promuovere con prudenza un’apertura finanziaria di alto livello”, precisando che saranno compiuti sforzi per ampliare l’uso globale del renminbi nel commercio, negli investimenti e nei finanziamenti a livello internazionale, approfondendo l’accesso bilaterale ai mercati finanziari, accelerando gli sforzi per trasformare Shanghai in un centro finanziario internazionale e rafforzando il ruolo di Hong Kong come polo finanziario globale.

Nell’ambito della campagna di apertura, la PBOC migliorerà il Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), articolato su più livelli e con un’ampia copertura, e porterà avanti lo sviluppo dei mercati offshore del renminbi.

Sul fronte della politica monetaria interna, il piano punta a costruire un quadro più scientifico e solido, perfezionando il moderno sistema di politica monetaria con caratteristiche cinesi, migliorando il meccanismo di emissione della base monetaria e facendo un uso migliore sia degli strumenti aggregati sia di quelli strutturali.

Il piano sottolinea la necessità di migliorare i meccanismi di formazione, trasmissione e aggiustamento dei tassi di interesse basati sul mercato, consentendo al contempo al mercato di svolgere un ruolo decisivo nella determinazione del tasso di cambio e mantenendo il renminbi sostanzialmente stabile a un livello ragionevole e di equilibrio.

Per rafforzare la stabilità finanziaria, la banca centrale amplierà la copertura della gestione macroprudenziale, arricchirà il proprio insieme di strumenti di politica e istituirà un sistema di monitoraggio e valutazione per mitigare i rischi sistemici nei settori chiave.

Uno dei pilastri principali del piano è il rafforzamento dell’accesso dell’economia reale a servizi finanziari di qualità. La PBOC si è impegnata a costruire un sistema di politiche preciso ed efficace per sostenere le principali strategie, i settori chiave e affrontare i punti deboli. Ciò comprende lo sviluppo di un sistema finanziario adeguato all’innovazione scientifica e tecnologica. Mira inoltre a rafforzare i finanziamenti verdi e a basse emissioni di carbonio, ampliare la finanza inclusiva, migliorare il sistema di finanziamento delle pensioni e accelerare la finanza digitale.

Guardando al periodo 2026-2030, la PBOC afferma che garantirà l’effettiva attuazione di tutte le misure previste dal piano, per rafforzare la posizione della Cina nel settore finanziario e sostenere uno sviluppo economico di alta qualità.

-Foto Xinhua-

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