Cina: paesaggi d’autunno nelle zone umide di Lhalu a Lhasa (3)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un uccello fotografato nelle zone umide di Lhalu a Lhasa, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 6 ottobre 2026. La Riserva naturale nazionale delle zone umide di Lhalu, conosciuta come “il polmone di Lhasa”, presenta in autunno un paesaggio naturale vivace e rigoglioso.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

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