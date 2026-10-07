Cina: Heilongjiang registra raccolto abbondante durante la Festa nazionale (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli agricoltori caricano il mais appena raccolto in un campo di un’azienda agricola del gruppo Beidahuang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 5 ottobre 2026. La provincia, principale produttrice di cereali del Paese, ha registrato un raccolto abbondante durante le vacanze per la Festa nazionale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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