Marocco mercato strategico per GNV, 2,2 milioni di passeggeri in nove mesi

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Sono 2,2 milioni i passeggeri trasportati da GNV nei primi nove mesi del 2026, il 2% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Cresce anche il traffico merci, che ha raggiunto 1,84 milioni di metri lineari, con un aumento del 5%. Secondo quanto riferisce il sito marocchino Yabiladi, i dati sono stati presentati a Marrakech in occasione della settima edizione dei “GNV Awards”, l’appuntamento annuale della compagnia del Gruppo MSC con le agenzie di viaggio partner.

La scelta del Marocco per l’evento, che ha riunito circa 120 rappresentanti di agenzie italiane e internazionali, conferma il peso assunto dal Regno nella strategia di GNV, soprattutto per lo sviluppo dei collegamenti nel Mediterraneo e verso il Nord Africa. Proprio sul mercato marocchino la compagnia intende rafforzare la propria presenza. GNV e l’Ufficio Nazionale Marocchino del Turismo (ONMT) hanno siglato una partnership strategica triennale per il periodo 2027-2029, con l’obiettivo di sostenere i flussi turistici e la mobilità marittima tra il Marocco e l’Europa.

L’intesa prevede campagne promozionali congiunte sui principali mercati europei, iniziative di comunicazione e offerte che integrino il viaggio in nave con l’offerta turistica del Regno. Le attività saranno rivolte sia ai turisti europei sia ai marocchini residenti all’estero, una componente centrale del traffico marittimo tra le due sponde del Mediterraneo. L’obiettivo è aumentare i flussi verso il Marocco e, allo stesso tempo, consolidare il ruolo del Paese nei collegamenti marittimi tra Europa e Nord Africa.

A Marrakech GNV ha fatto anche il punto sul piano di rinnovo della flotta. Sono previste quattro nuove unità alimentate a GNL: GNV Jupiter, GNV Mars, GNV Venus e GNV Mercury. La prima, GNV Jupiter, avrà una capacità di 2.500 passeggeri e 500 cabine e dovrebbe entrare in servizio entro la fine del 2027. Il rafforzamento della flotta si inserisce nella strategia di crescita della compagnia nel Mediterraneo, dove il Marocco resta uno dei mercati su cui GNV punta per sostenere l’espansione dei prossimi anni.

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