Todde “60 milioni di euro nell’ultima variazione di bilancio per contrastare gli effetti del caro carburante”

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione ha stanziato 60 milioni di euro nell’ultima variazione di bilancio per contrastare gli effetti del caro carburante. La presidente Alessandra Todde ha illustrato la ripartizione delle risorse e le misure previste per i settori più esposti. “Il caro carburante non pesa soltanto quando facciamo il pieno. Pesa su chi ogni giorno produce, lavora, sulle nostre aziende agricole, su chi trasporta le merci e su chi le acquista. In un’isola come la Sardegna, dove trasporti e collegamenti sono essenziali, ogni aumento ha conseguenze ancora più pesanti. Per questo abbiamo deciso di intervenire. Nell’ultima variazione abbiamo stanziato 60 milioni di euro per contrastare gli effetti del caro carburante. 50 milioni sono stanziati per sostenere i settori produttivi maggiormente esposti, dall’autotrasporto al comparto marittimo, passando per l’agricoltura, a cui abbiamo destinato 25 milioni.”

Altri 10 milioni sono stati assegnati per contenere l’impatto del costo del carburante aereo sulla continuità territoriale. Todde ha inoltre annunciato una misura specifica per il settore dell’emergenza urgenza, che sarà portata in finanziaria, anche in considerazione dei costi legati all’utilizzo delle ambulanze. “Con questi interventi vogliamo proteggere il sistema produttivo, salvaguardare i poteri d’acquisto dei sardi, garantire loro il diritto di muoversi ed essere curati a condizioni eque. Essere un’isola non può significare pagare di più ogni crisi internazionale”, ha concluso la presidente.

– Foto Regione Sardegna –

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