Cina: paesaggi d’autunno nelle zone umide di Lhalu a Lhasa (1)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 6 ottobre 2026, mostra una veduta delle zone umide di Lhalu a Lhasa, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. La Riserva naturale nazionale delle zone umide di Lhalu, conosciuta come “il polmone di Lhasa”, presenta in autunno un paesaggio naturale vivace e rigoglioso.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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