XIANGYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori ispezionano gli impianti elettrici alla ricerca di potenziali pericoli nel villaggio di Nanwang, nel distretto di Xiangzhou, città di Xiangyang, nella provincia centrale cinese dell’Hubei, il 12 agosto 2026. Piogge torrenziali e inondazioni causate dal tifone Dolphin, il 13esimo dell’anno, hanno colpito vaste aree della Cina orientale e centrale. Le autorità locali stanno compiendo ogni sforzo per eliminare i potenziali rischi e riportare alla normalità la vita della popolazione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).