XIANGYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori conducono operazioni utilizzando imbarcazioni a motore nel villaggio di Nanwang, nel distretto di Xiangzhou, città di Xiangyang, nella provincia centrale cinese dell’Hubei, il 12 agosto 2026. Piogge torrenziali e inondazioni causate dal tifone Dolphin, il 13esimo dell’anno, hanno colpito vaste aree della Cina orientale e centrale. Le autorità locali stanno compiendo ogni sforzo per eliminare i potenziali rischi e riportare alla normalità la vita della popolazione.

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