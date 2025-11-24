Cina: oltre 120 marchi alla settimana del patrimonio culturale immateriale (3)

DALI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Chen Guotao, erede del ricamo Miao, mostra la propria abilità durante la settimana promozionale dedicata ai marchi del patrimonio culturale immateriale a Dali, nella provincia sud-occidentale dello Yunnan, il 23 novembre 2025. Oltre 120 marchi del patrimonio culturale immateriale hanno preso parte alla settimana di promozione, inaugurata domenica.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]