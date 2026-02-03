Cina: obiettivo fermare ambizioni di rimilitarizzazione della destra giapponese

PECHINO (CINA) (XINHUA) – La Cina deve lavorare mano nella mano con tutti i Paesi amanti della pace per frenare i tentativi delle forze di destra del Giappone di promuovere la rimilitarizzazione, e salvaguardare congiuntamente i risultati della vittoria nella Seconda guerra mondiale e la pace mondiale conquistata con fatica, ha dichiarato martedì il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian.

Lin ha affermato che l’accelerazione del percorso giapponese verso la militarizzazione rappresenta una minaccia alla pace e alla stabilità regionali, motivo per cui la comunità internazionale e i Paesi dell’area mantengono un’elevata allerta.

(XINHUA).