PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato 61.207 imprese a investimento estero di recente istituzione nei primi 11 mesi del 2025, con un aumento del 16,9% su base annua, secondo i dati pubblicati venerdì dal ministero del Commercio.

Nel periodo considerato, l’afflusso effettivo di investimenti diretti esteri (IDE) ha totalizzato 693,18 miliardi di yuan (circa 98,25 miliardi di dollari), in calo del 7,5% su base annua. Tuttavia, i dati mostrano che gli IDE nel solo mese di novembre sono cresciuti del 26,1% anno su anno.

Per settore, il manifatturiero ha attratto 171,72 miliardi di yuan di IDE effettivi nel periodo di 11 mesi, mentre il settore dei servizi ha assorbito 506,29 miliardi di yuan. Gli investimenti nelle industrie ad alta tecnologia sono rimasti solidi, per un totale di 221,26 miliardi di yuan.

Secondo i dati, gli investimenti provenienti da Svizzera, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito sono aumentati rispettivamente del 67%, del 47,6% e del 19,3% su base annua nello stesso periodo.

(ITALPRESS).