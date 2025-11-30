Cina: Ningde punta sull’industria della ricciola gialla (1)

XIAPU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni ospiti osservano le ricciole gialle durante la nona conferenza sull’innovazione e lo sviluppo dell’industria della ricciola gialla di Ningde (Xiapu) nella contea di Xiapu, nella provincia cinese sud-orientale del Fujian, il 29 novembre 2025.

La conferenza è stata inaugurata sabato, con un focus sull’allevamento, la coltivazione, la lavorazione e la vendita della ricciola gialla.

Lo scorso anno, la produzione totale di ricciola gialla nella città di Ningde ha raggiunto 214.900 tonnellate, esportate in oltre 60 Paesi e regioni. Il valore della produzione dell’intera catena industriale ha superato i 20 miliardi di yuan (circa 2,83 miliardi di dollari) nello stesso anno.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).