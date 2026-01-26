NAGQU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un operaio sistema i cavi jumper in un box del circuito dei binari nella contea di Amdo, a Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 23 gennaio 2026. Situata a un’altitudine di 4.886 metri, la sezione di manutenzione dei segnali ferroviari di Za’gya Zangbo è la più elevata al mondo. Nell’area predominano venti impetuosi e freddo pungente, con temperature che spesso scendono sotto i -30 gradi Celsius.

Dalla sua istituzione nel 2018, la sezione è responsabile della manutenzione e della riparazione delle apparecchiature di segnalamento in tre stazioni d’alta quota, Tanggula South, Za’gya Zangbo e Xuechama. Attualmente qui prestano servizio dieci giovani lavoratori di diverse etnie, tra cui han, tibetana e mongola. Con un’età media inferiore ai 32 anni, affrontano condizioni estreme per mantenere in sicurezza la ferrovia in funzione, garantendo il regolare flusso dei treni durante l’imminente picco di viaggi per la Festa di primavera e nel lungo periodo.

