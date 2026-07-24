Cina: nello Shandong crescono i servizi di assistenza domestica (2)

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’istruttrice insegna agli allievi a riordinare gli indumenti in un centro di formazione per i servizi domestici nella città di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 21 luglio 2026. Negli ultimi anni nello Shandong sono emersi numerosi marchi di servizi domestici che offrono un’ampia gamma di prestazioni, tra cui assistenza agli anziani, assistenza alla maternità e assistenza domiciliare.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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