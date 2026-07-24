Cina: nello Shandong crescono i servizi di assistenza domestica (1)

JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’addetta ai servizi domestici e un’anziana interagiscono con un robot assistenziale nella città di Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 22 luglio 2026. Negli ultimi anni nello Shandong sono emersi numerosi marchi di servizi domestici che offrono un’ampia gamma di prestazioni, tra cui assistenza agli anziani, assistenza alla maternità e assistenza domiciliare.

-Foto Xinhua-

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