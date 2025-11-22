Cina: nell’Hunan Expo internazionale di aviazione generale e economia a bassa quota (2)

(251121) -- CHANGSHA, Nov. 21, 2025 (Xinhua) -- People visit an exhibition during the 2025 Hunan International General Aviation and Low Altitude Economy Industry Expo at the Changsha International Convention and Exhibition Center in Changsha, central China's Hunan Province, Nov. 21, 2025. The expo comprises a static exhibition at the Changsha International Convention and Exhibition Center in Changsha and an air show at the Lusong Airport of Zhuzhou City, both in central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)

CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano una mostra durante l’Expo internazionale dell’aviazione generale e dell’economia a bassa quota dell’Hunan 2025 al Centro congressi ed esposizioni internazionale di Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 21 novembre 2025. L’esposizione comprende una mostra statica presso tale centro e un air show all’aeroporto Lusong della città di Zhuzhou, entrambi nella provincia di Hunan.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

