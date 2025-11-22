CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano una mostra durante l’Expo internazionale dell’aviazione generale e dell’economia a bassa quota dell’Hunan 2025 al Centro congressi ed esposizioni internazionale di Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 21 novembre 2025. L’esposizione comprende una mostra statica presso tale centro e un air show all’aeroporto Lusong della città di Zhuzhou, entrambi nella provincia di Hunan.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]