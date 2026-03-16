SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni artisti si esibiscono durante una gara di tamburi nell’antica città di Zhengding a Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dell’Hebei, il 15 marzo 2026. Domenica si è tenuta una gara nazionale di tamburi, alla quale hanno preso parte 14 gruppi di tamburini provenienti da tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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