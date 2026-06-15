Europei al via, tocca subito alla spada maschile e alla sciabola femminile

ANTONY (FRANCIA) (ITALPRESS) – Seduta di rifinitura ad Antony questa mattina per l’Italia della spada maschile e della sciabola femminile, le due specialità che domani debutteranno agli Europei assoluti in Francia. La kermesse continentale, che fino a domenica 21 giugno, in sei giornate di gara, metterà in palio 12 titoli, scatterà con le prime due competizioni individuali.

Saliranno sulle pedane del Complexe Sportif Eric Tabarly gli spadisti Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, e le sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.

Grande concentrazione, ma anche un clima molto sereno, per il gruppo azzurro (a cui oggi si aggregheranno fiorettiste e sciabolatori), sotto gli occhi del capo delegazione Francesco Montini, nell’ultimo allenamento che precede l’inizio degli Europei.

“Siamo reduci da un’ottima stagione di Coppa del Mondo, in cui si sono messi particolarmente in luce Matteo Galassi e Simone Mencarelli”, ha sottolineato il ct della spada maschile, Diego Confalonieri, al termine della sessione mattutina di allenamento.

“Davide Di Veroli è un leader di grande talento – ha aggiunto Confalonieri – e Andrea Santarelli il veterano, elemento d’esperienza di questo gruppo che arriva ad Antony competitivo e ambizioso. Saliremo in pedana con tanta grinta e desiderio di dimostrare tutto il nostro potenziale. Sappiamo che sarà difficile: soprattutto in Francia lo è sempre, ma è anche più bello”. Oltre a Di Veroli e Santarelli, in gara anche Matteo Galassi e Simone Mencarelli.

“Abbiamo un’età media di 24 anni, che si abbassa ancora di più se consideriamo la riserva in Italia, Vittoria Mocci, che ne ha appena 17 – ha ricordato invece il ct della sciabola femminile, Andrea Aquili, che potrà contare su Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale – Affrontiamo questo impegno, che non sarà facile vista la competitività delle nostre avversarie, con la consapevolezza di avere un gruppo notevolmente in crescita, che durante la stagione internazionale ha offerto prestazioni importanti ed è animato da grande voglia di far bene”.

Le competizioni scatteranno domani mattina alle ore 8.30; le fasi finali sono previste dalle ore 19.15 e saranno trasmesse in diretta su Rai Sport ed Eurosport.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).