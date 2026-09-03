Cina: nel Guangdong i luoghi commemorativi dedicati alla Lunga Marcia (1)

RENHUA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 31 agosto 2026, mostra un memoriale dedicato alla Lunga Marcia nella contea di Renhua, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. Quest’anno ricorre il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia dell’Armata Rossa. Nel 1934, durante la vicenda, l’Armata Rossa attraversò Renhua combattendo. La contea di Renhua ha realizzato diversi luoghi commemorativi dedicati all’impresa.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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