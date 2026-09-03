VLADIVOSTOK (RUSSIA) (ITALPRESS) – Le sedi russe del Goethe-Institut saranno chiuse in seguito alla sospensione delle attività della “Casa della Russia” a Berlino. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a margine dell’XI Forum Economico Orientale a Vladivostok, nella regione dell’Estremo Oriente della Federazione Russa. La Germania “ha compiuto deliberatamente un passo che significa chiaramente la fine della sua presenza culturale nella Federazione Russa”, ha sottolineato. “I tedeschi hanno sedi del Goethe-Institut qui: a Mosca, San Pietroburgo ed Ekaterinburg: naturalmente, chiuderanno dopo che il nostro centro culturale è stato sfrattato. Altrimenti, non avremmo rispetto per noi stessi”, ha concluso.

PESKOV “MERZ CERCA DI GUADAGNARE CONSENSO, MA RISULTATO È GOFFO”

Le azioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz contro la Russia sono influenzate dai suoi fallimenti politici in Germania. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, in un’intervista a Vesti. “Certamente, un certo effetto dei fallimenti politici interni di Merz gioca un ruolo. Ma sta certamente cercando di guadagnare consensi a livello nazionale attraverso quelle che considera misure quasi drastiche”, ha spiegato Peskov. “Il risultato, però, è estremamente goffo, perché tutti coloro che negli ultimi anni hanno fatto saltare in aria qualcosa di tedesco sono stati ucraini, arrestati dagli stessi tedeschi”, ha ricordato. “Hanno forse chiuso un solo consolato generale ucraino sul loro territorio? No. Hanno mai chiuso centri culturali ucraini? No”.

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