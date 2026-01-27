PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 28 luglio 2025, mostra una veduta della fabbrica digitale e intelligente del China Changan Automobile Group per il veicolo a nuova energia AVATR nella municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale. La produzione economica combinata della provincia del Sichuan e di Chongqing, nella Cina sud-occidentale, ha superato i 10.000 miliardi di yuan (circa 1.440 miliardi di dollari) nel 2025, rappresentando circa il 7,2% del totale nazionale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).