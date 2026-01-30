SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 la casa automobilistica statunitense Tesla ha prodotto oltre 2.000 sistemi commerciali di batterie di accumulo energetico Megapack presso la propria Megafactory di Shanghai, un impianto dedicato alla produzione di batterie per l’accumulo di energia.
Secondo l’azienda, la maggior parte dei Megapack è stata prodotta per l’esportazione, con spedizioni dirette verso mercati tra cui Europa e Australia.
Situato nell’Area speciale di Lin-gang della Zona pilota di libero scambio della Cina (Shanghai), l’impianto è entrato ufficialmente in produzione nel febbraio 2025.
La Megafactory è il secondo grande impianto dell’azienda a Shanghai e il primo del suo genere al di fuori degli Stati Uniti, a testimonianza dell’approfondimento degli investimenti della società in Cina.
In precedenza, Tesla aveva costruito la Gigafactory di Shanghai, il primo stabilimento dell’azienda nel polo finanziario orientale della Cina, nel 2019.
