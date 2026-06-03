TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le città portuali della Cina hanno visto il valore aggiunto della loro economia portuale raggiungere i 7.000 miliardi di yuan (circa 1.030 miliardi di dollari USA) nel 2025, secondo un rapporto pubblicato ieri da un istituto del ministero dei Trasporti.

Il rapporto, compilato dall’istituto di pianificazione e ricerca del ministero, fornisce una valutazione completa dell’attività economica legata ai porti nelle principali città portuali cinesi e nelle città portuali fluviali dell’entroterra. Il documento è stato pubblicato in occasione di una fiera internazionale dell’industria marittima aperta lo stesso giorno a Tianjin, importante municipalità costiera nel nord della Cina.

L’economia portuale si riferisce all’insieme delle attività economiche incentrate sui porti, che dipendono da specifiche industrie legate alle attività portuali e ne fanno uso. L’economia portuale ha rappresentato il 13,6% della produzione economica totale delle principali città portuali cinesi.

Nello stesso periodo, il valore aggiunto dell’economia portuale nelle città portuali fluviali dell’entroterra cinese ha raggiunto i 2.700 miliardi di yuan, pari al 9,7% della loro produzione economica totale.

Le industrie emergenti strategiche di queste città si sono espanse rapidamente nel 2025, guidate dalla produzione chimica, di apparecchiature elettroniche e automobilistica.

Queste industrie hanno rappresentato il 19,7% della produzione economica legata ai porti dell’industria secondaria, guidando efficacemente la trasformazione e l’aggiornamento industriali nelle regioni dell’entroterra.

“In futuro, la Cina assumerà lo sviluppo di alta qualità come fulcro dell’economia portuale. Proseguiranno gli sforzi per approfondire lo sviluppo integrato di porti, industrie e città, e per portare avanti la costruzione di porti intelligenti e verdi guidati dall’innovazione tecnologica”, ha affermato Liu Xin, presidente dell’Istituto di pianificazione e ricerca sui trasporti del ministero dei Trasporti.

(ITALPRESS).