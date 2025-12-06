Cina: nel 2021-2025 +167 mld di tonnellate di precipitazioni artificiali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo i dati ufficiali, le autorità meteorologiche cinesi hanno condotto attivamente operazioni di incremento artificiale di pioggia e neve durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), aumentando complessivamente le precipitazioni di 167,7 miliardi di tonnellate.

Durante il periodo, le autorità meteorologiche hanno inoltre effettuato operazioni di prevenzione artificiale della grandine, che hanno contribuito a ridurre le perdite economiche di circa 60,3 miliardi di yuan (circa 8,5 miliardi di dollari), secondo l’Amministrazione Meteorologica Cinese.

Le operazioni cinesi di modifica meteorologica hanno fornito un solido sostegno alla prevenzione e mitigazione dei disastri, così come ai raccolti agricoli, ha dichiarato Cai Miao, un funzionario dell’amministrazione.

Cai ha osservato che tali attività nel Paese attualmente coprono il 68% delle principali aree produttrici di cereali, il 63% delle zone con funzioni ecologiche chiave e il 55% dei frutteti a livello nazionale.

Queste operazioni hanno inoltre favorito miglioramenti ecologici, poiché i dipartimenti meteorologici conducono tutto l’anno attività di incremento artificiale di pioggia e neve in aree chiave come il Sanjiangyuan, la regione da cui si originano tre fiumi, che ospita le sorgenti dello Yangtze, del fiume Giallo e del Lancang, contribuendo a un graduale aumento della copertura vegetale nella regione.

Nell’imminente periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), le autorità lavoreranno per migliorare l’efficacia delle operazioni di modifica meteorologica, nel tentativo di contribuire meglio alla mitigazione dei disastri, alla produzione agricola, alla protezione e al ripristino ecologici, e alle principali risposte alle emergenze, ha dichiarato Ren Zhenhe, un altro funzionario dell’amministrazione.

