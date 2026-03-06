Cina: NDRC, settore servizi supererà 100.000 mld yuan nel periodo 2026-2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La portata del settore cinese dei servizi dovrebbe superare i 100.000 miliardi di yuan (circa 14.490 miliardi di dollari USA) nel periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha dichiarato oggi il direttore del massimo organo per la pianificazione economica del Paese.
Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), ha formulato queste osservazioni nel corso di una conferenza stampa a margine della quarta sessione della 14esima Assemblea nazionale del popolo.
Zheng ha affermato che la commissione lavorerà con altri dipartimenti governativi per varare una serie di misure di sostegno, con l’obiettivo di liberare completamente il potenziale nello sviluppo di alta qualità del settore dei servizi.
(ITALPRESS).