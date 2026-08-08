Cina: nave da ricerca KEXUE conclude missione nel Pacifico occidentale (1)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Liang Xixiang, membro della spedizione scientifica a bordo della nave cinese per la ricerca multidisciplinare KEXUE, tiene in braccio la figlia presso una base portuale a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 7 agosto 2026. Ieri la KEXUE ha attraccato presso la base portuale dell’Istituto di oceanologia dell’Accademia cinese delle scienze, segnando la conclusione di una missione di ricerca congiunta nel Pacifico occidentale dopo un viaggio di 35 giorni, durante il quale ha percorso 5.845 miglia nautiche. I dati e i campioni raccolti nel corso della missione forniranno supporto scientifico per previsioni più accurate dei tifoni e per la ricerca sul cambiamento climatico a livello globale.

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