Cina: mostra all’ONU su eredità del Processo di Tokyo nell’80esimo anniversario

NAZIONI UNITE (XINHUA) – Ieri, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, è stata inaugurata una mostra per celebrare l’80esimo anniversario dell’apertura del Processo di Tokyo.

Intitolata “Giustizia e pace per tutta l’umanità”, la mostra presenta fotografie storiche, documenti d’archivio e pubblicazioni sulle indagini e sui procedimenti giudiziari relativi ai crimini di guerra giapponesi durante la Seconda guerra mondiale.

“Il Processo di Tokyo consolida l’ordine mondiale del dopoguerra, sostiene l’equità e la giustizia e promuove lo Stato di diritto internazionale. È una vittoria storica della pace sulla guerra, della civiltà sulla barbarie e della giustizia sul male, con un significato politico e storico di vasta portata”, ha dichiarato Fu Cong, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, durante la cerimonia di inaugurazione.

“Il Processo di Tokyo ha portato il militarismo giapponese sul banco degli imputati. È essenziale che il Giappone tenga ben presente il significato fondamentale di quel processo, rompa definitivamente con il militarismo e si impegni una volta per tutte a favore della pace”, ha affermato.

“Purtroppo, le forze di destra in Giappone continuano a mettere in discussione la legittimità del Processo di Tokyo con vari pretesti e cercano di minimizzare la storia di aggressione del Paese. Dall’omaggio reso ai criminali di guerra di classe A allo svuotamento della Costituzione pacifista, dall’allentamento dei controlli sulle esportazioni di armi alla revoca del divieto di esercitare il diritto all’autodifesa collettiva, il Giappone si sta allontanando sempre più dal Processo di Tokyo e sta smantellando il proprio codice ‘pacifista’”.

“La storia, se non viene dimenticata, può servire da guida per il futuro”, ha dichiarato Fu. “Dobbiamo stare in guardia contro l’ascesa del neomilitarismo e difendere insieme l’ordine del dopoguerra, e la pace e la sicurezza internazionali”.

Qi Dahai, direttore generale del dipartimento dei Trattati e del Diritto del ministero cinese degli Esteri, Zhou Feng, curatore del Memoriale delle vittime del massacro di Nanchino perpetrato dagli invasori giapponesi, e funzionari provenienti dalla Russia e dalla Repubblica popolare democratica di Corea sono intervenuti alla cerimonia di apertura. All’evento hanno partecipato anche i rappresentanti permanenti presso le Nazioni Unite di Spagna, Nicaragua e altri Paesi.

I relatori hanno sottolineato il ruolo del Processo di Tokyo nel sostenere la pace attraverso lo Stato di diritto e nel portare davanti alla giustizia i responsabili dell’aggressione giapponese durante la guerra. Hanno inoltre evidenziato la necessità di trarre insegnamento dalla storia, ricordare le sofferenze causate dalla guerra e lavorare insieme per prevenire il riemergere del militarismo e dell’aggressione.

Organizzata dalla Missione permanente della Cina presso le Nazioni Unite, la mostra si svolge durante la Settimana del diritto internazionale dell’ONU.

-Foto Xinhua-

(XINHUA)