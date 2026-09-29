Cina: monte Meili innevato fa da sfondo a un concerto etnico nello Yunnan (3)

DEQEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una cantante si esibisce durante un concerto nella contea di Deqen, nell’omonima prefettura autonoma tibetana, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 28 settembre 2026. Il concerto si è tenuto qui ieri, unendo il paesaggio al tramonto del monte Meili innevato, canti e danze tradizionali locali e musica etnica moderna, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale vivace e diversificata.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).