Cina: monte Meili innevato fa da sfondo a un concerto etnico nello Yunnan (2)

DEQEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 28 settembre 2026, mostra un concerto con il monte Meili innevato sullo sfondo, nella contea di Deqen, nell’omonima prefettura autonoma tibetana, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Il concerto si è tenuto qui ieri, unendo il paesaggio al tramonto del monte Meili innevato, canti e danze tradizionali locali e musica etnica moderna, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale vivace e diversificata.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).