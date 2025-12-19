Cina: modello innovativo di promozione dello sviluppo rurale nel Sichuan (3)

GUANGYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Zhang Guihua (la terza da destra), segretaria di Partito del villaggio di Sunzigou, promuove le arance tramite live streaming insieme agli abitanti del villaggio in un frutteto nella contea di Cangxi della città di Guangyuan, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 12 dicembre 2025. La contea di Cangxi ha messo a punto un modello innovativo per promuovere lo sviluppo rurale, che integra cooperative agricole familiari, piattaforme di live streaming e attività di marketing online e offline. In particolare, i segretari di Partito dei villaggi della contea stanno portando avanti delle sessioni di promozione dell’e-commerce, guidando le vendite delle specialità locali in tutto il Paese per migliorare in modo significativo il reddito degli agricoltori locali.

